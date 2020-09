Usa 2020: video manipolato su Biden, Twitter censura Trump

WASHINGTON, 16 SET - "Contenuto multimediale manipolato": Twitter ha 'censurato' così un video manipolato su Joe Biden, ritwittato da Donald Trump. Il tycoon ha postato un frammento di un intervento del suo rivale in Florida, dove l'ex vicepresidente ha lanciato dal suo cellulare una hit di un cantante portoricano mentre corteggiava gli elettori ispanici. Ma nel video in questione il brano è sostituito con una canzone di protesta rap contro la polizia. Trump ha ritwittato anche un altro video manipolato di un intervento di Biden in Delaware sul cambiamento climatico, dove sullo sfondo di un campo di grano passa un soldato col lanciafiamme. (ANSA).