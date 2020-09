Morra,lista impresentabili in Comuni sciolti per mafia

ROMA, 16 SET - "Sarà compito della Commissione antimafia presentare prima possibile una lista di "impresentabili" per i Comuni già sciolti per mafia che andranno al voto". Lo dice il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra."In questa tornata elettorale due Comuni calabresi del vibonese, purtroppo, sciolti per mafia più di una volta andranno finalmente al voto, e le rispettive comunità avranno adesso la possibilità di riscattare i loro territori", aggiunge Morra che fa un appello ai cittadini di Briatico e Limbadi: "chiedo loro attenzione e razionalità nello spendere il proprio voto: se si vuole riscattare il nome di queste cittadine bisognerà selezionare candidati meritevoli e puliti, scevri da ogni tipo di ombra che possa inficiare il lavoro della futura amministrazione". (ANSA).