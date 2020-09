Tv: Coletta, con Tale e Quale torna il divertimento

ROMA, 16 SET - "Dopo mesi di lockdown siamo riusciti a riportare con Tale e Quale show il divertimento su Rai1. È felice pensare che si possa tornare ad un'espressione amata dal pubblico: l'intrattenimento. Siamo alla decima edizione, un micro anniversario, ed auguriamo a questo marchio di essere ancora più longevo. In questo show si condensano elementi attrattivi per il pubblico a casa: l'uso della maschera, il trasformismo, sono il segreto di questo show. Ogni volta ogni concorrente mette in atto in una drammaturgia precisa, che viene poi giudicata da giurati d'eccezione". Lo ha detto il direttore di Rai1 Stefano Coletta alla presentazione negli studi Rai intitolati a Fabrizio Frizzi, della nuova edizione di Tale e quale show. Il programma, condotto da Carlo Conti, torna in onda su Rai1 da venerdì 18 settembre, alle 21,20 su Rai1. Nel cast di questa edizione Virginio, Luca Ward, Barbara Cola, Carmen Russo, Pago, Francesca Manzini, Giulia Sal, Carolina Rey, Sergio Muniz, Francesco Paolantoni. "Quando c'è Carlo Conti - ha aggiunto Coletta - ogni direttore dorme sonni tranquilli, perché è una persona normale, viva Dio! Vedere questo studio riaccendersi significa tornare alla normalità, controllata con tutte le misure di prevenzione, ma alla normalità". "È sempre piacevole tornare in studio - ha poi detto Carlo Conti -, anche se quest'anno con difficoltà. Non potrà esserci il pubblico, almeno all'inizio". Il vicedirettore Fasulo sottolinea che "si pensa al pubblico a distanza". (ANSA).