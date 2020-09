Migranti: in 28 da Algeria a Sardegna, anche donna incinta

CAGLIARI, 16 SET - Non si fermano gli sbarchi di migranti in Sardegna provenienti dal Nord Africa. Durante la notte sono arrivati 28 algerini e tra questi una donna incinta. Il primo sbarco è avvenuto poco dopo le 20 in località Su Giudeo a Domus De Maria. Quattro migranti appena arrivati si stavano allontanando dalla spiaggia ma sono stati bloccati dai carabinieri. Il secondo sbarco è avvenuto poco dopo mezzanotte lungo la spiaggia di Porto Pino, nel Comune di Sant'Anna Arresi. Alcuni cittadini hanno visto allontanarsi 14 persone e hanno chiamato i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della Stazione di Giba che hanno bloccato 14 algerini e tra questi la donna incinta. L'ultimo sbarco è avvenuto a Teualada, all'altezza di Capo Malfatano, dove sono sbarcati dieci algerini. Tutti gli stranieri sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir (Cagliari) dove, dopo essere stati identificati e visitati, rimarranno in quarantena. (ANSA).