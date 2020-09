Trump, giorno storico per la pace in Medio Oriente

WASHINGTON, 15 SET - "Storico giorno per la pace in Medio Oriente": lo twitta Donald Trump annunciando l'imminente firma alla Casa Bianca da parte dei leader di Israele, Emirati e Bahrein degli accordi "che nessuno pensava fossero possibili". " Altri "cinque o sei Paesi" arabi firmeranno presto accordi con Israele per la normalizzazione dei rapporti, ha aggiunto il presidente Usa. (ANSA).