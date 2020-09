Trump, alla fine anche palestinesi firmeranno accordi

WASHINGTON, 15 SET - Alla fine anche i palestinesi "arriveranno a un punto in cui vorranno unirsi all'accordo di pace» con Israele, dopo l'adesione di altri Stati arabi. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in una intervista a Fox News alla vigilia della firma degli "accordi di Abramo" di Israele con Emirati Arabi e Bahrein. "Avremo la pace in Medio Oriente senza queste stupidaggini, questo sparare a tutti, uccidere tutti, questo spargere sangue sulla sabbia», ha aggiunto. L'accordo tra Emirati e Israele - alla firma alla Casa Bianca a Washington - menzionerà la soluzione a 2 Stati come parte di riferimento ad intese precedenti. Lo ha detto il ministro degli Esteri degli Emirati Anwar Gargash in un briefing su zoom, ripreso dai media israeliani. La sospensione dell'annessione di Israele di parti della Cisgiordania, ha aggiunto, metterà fine ai pericoli per questa soluzione. (ANSA).