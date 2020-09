Tv: "Temptation Island" torna con Alessia Marcuzzi

ROMA, 15 SET - Alessia Marcuzzi torna a vestire i panni della confidente di sei coppie, non famose, che mettono alla prova il loro amore. Mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5 parte una nuova edizione di "Temptation Island". Sei le puntate previste in cui i protagonisti sono Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio, Serena e Davide, Sofia e Amedeo. All'interno del resort le sei coppie vivono separate in due villaggi differenti (quello dei fidanzati e quello delle fidanzate), senza contatti con il mondo esterno, per tre settimane in cui vengono seguite 24 ore su 24 dalle telecamere. In questo periodo di separazione hanno l'opportunità unica di riflettere sulla propria relazione per capire se il loro è vero amore. Un tempo sufficiente per riuscire a valutare i limiti e i punti di forza della propria relazione. Un percorso che permette loro di uscire con le idee più chiare e maggiori sicurezze sui loro legami sentimentali. Ad accompagnare la permanenza dei fidanzati/e in Sardegna, 22 single con i quali è normale/naturale stabilire un rapporto di amicizia che spesso li porta a raccontarsi in lunghe confidenze. I single che partecipano sono 22: Filippo, Lorenzo, Steve, Mario, Antonio, Alberto, Gianluca, Roberto, Stefano, Ettore e Michael; Vanessa, Giovanna, Ginevra, Emanuela, Ester, Eleonora, Adelaide, Giada, Benedetta, Nunzia e Giulia. (ANSA).