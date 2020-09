Salini, Sanremo ci sarà, stiamo ragionando sulla data

ROMA, 15 SET - "Confermo quanto già detto dal direttore di Rai1 Stefano Coletta: Sanremo non si può non fare, è un appuntamento imprescindibile per la Rai. Sulla data del festival stiamo capendo quale possa essere quella migliore". Così l'ad della Rai Fabrizio Salini, durante la presentazione dei palinsesti di Radio Rai, dopo le dichiarazioni fatte prima da Amadeus e poi da Fiorello. "Veniamo dal Sanremo dei record, dell'amicizia, della parità di genere. Nel 2021 ci piacerà ribadire un Sanremo altrettanto ricco e intenso", sottolinea. (ANSA).