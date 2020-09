Referendum: Di Maio, è una riforma per i cittadini

ROMA, 15 SET - "Questa è una riforma per i cittadini. È una riforma votata da tutte le forze politiche. È una riforma che rilancia il Paese, lo modernizza, lo rende competitivo, lo riallinea agli standard europei e ci farà risparmiare 300 mila euro al giorno". Lo sottolinea, in un post su Fb, il ministro degli esteri Luigi Di Maio ricordando che da oggi fino a venerdì sarà "in Campania, tra la gente, in piazza, per spiegare a tutti, in maniera trasparente, le ragioni del SÌ al taglio di 345 parlamentari". "Stanno circolando diverse fake news, messe in giro ad arte dai fautori del No. Le stiamo smascherando una ad una, perché noi abbiamo motivazioni che vanno oltre le solite logiche opportunistiche di chi sta rinchiuso nei palazzi", aggiunge Di Maio. (ANSA).