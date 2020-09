Sparatoria tra gang alle porte di Parigi, due morti

SAINT-OUEN, 15 SET - Due giovani, di 17 e 25 anni, sono stati uccisi e un terzo, di 16 anni, è rimasto ferito durane una sparatoria avvenuta la notte scorsa a Saint-Ouen, alla periferia nord di Parigi: lo ha reso noto una fonte vicina alle indagini sottolineando che l'adolescente ferito non è in pericolo di vita. Fonti vicine all'inchiesta parlano di una rissa scoppiata intorno alla mezzanotte per la quale dodici persone sono state messe in stato di fermo per omicidio e tentato omicidio in banda organizzata. L'inchiesta è stata affidata alla brigata anticrimine di Bobigny. (ANSA).