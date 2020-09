Debito pubblico record. Gualtieri, scenderà nel 2021

ROMA, 15 SET - Nuovo record del debito pubblico, che a luglio ha raggiunto i 2.560,5 miliardi, in aumento di 29,9 miliardi rispetto al mese precedente a fronte di un fabbisogno del mese di 7,9 miliardi. Lo si legge nella pubblicazione 'finanza pubblica' di Bankitalia. Iil ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ,in audizione alla Camera sul Recovery Fund, ha confermato "l'intendimento di conseguire una significativa discesa del rapporto debito/Pil non solo nel primo anno di recupero dell'economia che auspichiamo sia il '21: questa discesa vogliamo che continui anche negli anni successivi onde rientrare guradualmente sui livelli prepandemici e nel lungo termine conseguire una ulteriore riduzione". (ANSA).