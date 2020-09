Scuola: Conte, lavoreremo per superare criticità

PERUGIA, 15 SET - "Abbiamo lavorato per assicurare che questo anno scolastico possa svolgersi con didattica in presenza. Siamo consapevoli delle criticità e abbiamo lavorato tanto e continueremo a farlo per superarle mano a mano che si presenteranno": lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine della visita alla scuola superiore di Norcia. "Abbiamo predisposto una serie di regole e precauzioni, di impegni finanziari - ha aggiunto - ma anche di dedizione personale e professionale di tantissimi, di tutti coloro che partecipano a questo sforzo collettivo". (ANSA).