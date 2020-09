Reddito di cittadinanza in carcere, scoperto dalla Gdf

BOLZANO, 15 SET - Ha continuato a percepire il reddito di cittadinanza anche durante la detenzione in carcere, ma è finito nel mirino dei controlli della compagnia di Merano della Guardia di finanza. L'uomo, che fino al momento dell'arresto per un furto in abitazione aveva percepito circa 9.000 euro, non aveva comunicato all'Inps il proprio stato detentivo ed incassato 600 euro ai quali non avrebbe avuto diritto. I finanzieri hanno individuato e denunciato alla procura della Repubblica anche un ristoratore operante nel Meranese che ha richiesto e ottenuto, nel periodo giugno 2019-gennaio 2020, 5.400 euro a titolo di reddito di cittadinanza, nascondendo gli utili effettivamente conseguiti dall'attività di impresa. (ANSA).