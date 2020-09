Johnny 'lo zingaro' arrestato dalla Polizia nel Sassarese

SASSARI, 15 SET - Il latitante Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny 'lo zingaro', scappato dopo un permesso premio dal carcere di Sassari lo scorso 6 settembre, è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia della Questura sassarese, con la collaborazione della Polizia Penitenziaria. Il latitante, secondo quanto si apprende, era nascosto in un casale in una zona rurale nelle campagne in provincia di Sassari. (ANSA).