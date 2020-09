Ex Ilva: Gualtieri, priorità del Recovery Plan italiano

ROMA, 14 SET - "La decarbonizzazione dell'ex Ilva sarà tra le priorità del Recovery Plan italiano". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in occasione dell'iniziativa del Pd dedicata a 'Taranto capitale del Green New Deal'. Il progetto, ha spiegato Gualtieri, deve poggiare sul "mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi e su un ambizioso piano di investimenti aggiuntivi molto significativi". I nuovi investimenti dovranno "modificare il processo produttivo investendo sulla produzione di preridotto che può essere alimentato a gas e poi anche ad idrogeno", ha spiegato Gualtieri. A chi gli domandava cosa potrebbe accadere nel caso in cui Arcelor Mittal rifiutasse questo progetto, Gualtieri ha risposto che nell'eventualità "si troverà un altro interlocutore". (ANSA).