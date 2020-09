Enrico Papi, Name That Tune, sfida all'ultima nota

ROMA, 14 SET - "Saranno due squadre composte da vip, accomunati dalla passione per la musica. Molti erano fan di Sarabanda. L'Asta Musicale e il 7x30 sono i due classici giochi dello show". Lo ha detto il conduttore Enrico Papi durante la conferenza stampa di Name That Tune - Indovina La Canzone, prodotto da Banijay Italia, la gara musicale alle prese con giochi divertenti e d'improvvisazione, in prima tv assoluta su TV8 dal 15 settembre, ogni martedì per cinque settimane alle 21.25. In video collegamento anche Elettra Lamborghini e Lino Banfi ("preparatissimo su tutti i generi musicali)". Si parte con una sfida che vede contrapposti due capisquadra d'eccezione: Elettra Lamborghini e Lino Banfi. La cantante bolognese guida il team composto da Paola Barale, Cristiano Malgioglio e Orietta Berti. L'attore pugliese, invece, è affiancato da Francesco Pannofino, Suor Cristina e Cristina D'Avena. A infiammare la competizione ci saranno tante sfide musicali a tempo, canzoni da indovinare o improvvisare, tutte eseguite live dalla band di dieci musicisti, fino ai classici giochi Asta Musicale e il mitico SettexTrenta in cui, con solo poche note a disposizione, bisogna riconoscere il titolo del brano. Arricchiranno lo spettacolo performance imprevedibili da parte dei vip partecipanti, e le esibizioni stesse faranno parte della gara musicale. Perfino il conduttore si metterà "in gioco" in una delle fasi della contesa. A conclusione di ogni puntata, la squadra vincitrice guadagna il diritto di tornare la settimana successiva, per difendere il titolo dall'assalto di una nuova squadra. Tra i capisquadra, anche Elettra Lamborghini, Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Fabio Caressa e Morgan. Il format è nato in America nel 1952 su NBC Radio, dove è andato in onda per la prima volta, ed è stato poi adattato in tutto il mondo in più di 25 Paesi con versioni di programmazione quotidiane o settimanali. Lo show ha riscosso successo anche in Italia: dal 1957 al 1960, con il nome "Il Musichiere", condotto da Mario Riva sul Programma Nazionale; in seguito è stato lo stesso Enrico Papi a riportarlo al successo con Sarabanda. (ANSA).