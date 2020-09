Tenet torna in vetta ma incassi settimana giù, -26%

ROMA, 14 SET - Tenet, il film di fantascienza che sfida le leggi della fisica di Christopher Nolan, con protagonisti John David Washington, Robert Pattinson ed Elizabeth Debickiche, torna in vetta alla classifica dei film più visti in Italia, secondo i dati Cinetel, segnando 626.230 euro nel weekend, 4.806.082 euro in tre settimane di programmazione. Un successo che però non risolleva il totale degli introiti del botteghino italiano che cala rispetto al weekend della settimana precedente del 26%: 2.340.194 euro, rispetto a 3.158.241. Non migliora la situazione confrontando il box office lo stesso periodo di un anno fa, quando si registravano 5.422.397 euro (-56,84%). Tenet spinge dal primo posto al secondo After 2 (After we collided), secondo episodio della storia d'amore tra Tessa e Hardin, tratto dall'omonimo bestseller di Anna Todd, che ha fatto di After un successo mondiale tra i teenager. Uscito su 743 schermi, il film registra 564.557 euro (totali in due settimane 3.558.209 euro). Sul podio, al terzo posto troviamo una delle sei new entry della top ten, Break the silence The movie, il lungometraggio musicale di Park Jun-soo sulla band coreana Beyond the Scene che spopola sui palcoscenici americani. Da noi ottiene 381.863 euro in quattro giorni di programmazione. Altro nuovo ingresso nella top ten con Non odiare, dramma a sfondo politico di Mauro Mancini con Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco, Cosimo Fusco, Lorenzo Acquaviva, Luca Zunic, presentato alla Mostra di Venezia che registra 117.766 euro. Perde due posizioni e si ferma sul quinto gradino The New Mutants, horror legato alla saga degli X-Man che ottiene 105.950 euro ( totali 456.753). Alle sue spalle Le sorelle Macaluso, il film di Emma Dante in concorso al Lido, con poco più di 91 mila euro. Notturno, il docufilm di Gianfranco Rosi reduce sempre dal concorso di Venezia, è 11/o con 35 mila euro. (ANSA).