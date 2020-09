Cirio, inaccettabile 20mila cattedre Piemonte vuote

TORINO, 14 SET - "Inizio la scuola con 20mila cattedre vuote in Piemonte, 20mila insegnanti che mancano, soprattutto quelli di sostegno. Nell'anno del Covid, e con tre mesi di tempo, è ingiustificabile". Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "In Piemonte ci sono bambini che hanno la necessità di essere assistiti - aggiunge intervistato da Sky - e che questa mattina non hanno trovato l'insegnante. "n un Paese civile non è accettabile". "Sembra quasi che il mese in cui inizia la scuola si estragga a sorte - insiste Cirio -, ma che senso ha non avere la capacità di prevenire? - Questo significa che un bambino disabile, che ha bisogno di assistenza, oggi non trova a scuola il suo insegnante di sostegno". (ANSA).