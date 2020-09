Gli sparano in strada nel Lecchese, 47enne gravissimo

OLGINATE (LECCO), 13 SET - Un uomo di 47 anni è stato colpito per strada nella frazione Santa Maria a Olginate, nel Lecchese, da tre colpi di pistola ed è in gravissime condizioni. L'aggressore è fuggito. Sul posto sono arrivati carabinieri e vigili del fuoco che hanno chiuso la strada di accesso e l'equipe del 118 che ha prestato i soccorsi al 47enne in condizioni disperate è stato trasportato all'ospedale di Lecco. Nella sparatoria è rimasto ferito in modo lieve anche il fratello del 47enne, originario di Belcastro (Catanzaro) anche se da anni residente nel paese. Lui è riuscito a trovare rifugio in un'abitazione di via Albegno, è stato soccorso dai medici e trasportato per le cure anche lui all'ospedale Manzoni ed è già sentito dagli inquirenti. Intanto prosegue la caccia alla persone che ha sparato almeno tre colpi di pistola ai due fratelli all'ora di pranzo e che è fuggito.L'ipotesi è quella di un regolamento di conti. (ANSA).