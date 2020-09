Cate Blanchett, a Rosi volevamo dare un premio speciale

VENEZIA, 12 SET - "Tutti noi della giuria abbiamo rispetto profondo per Gianfranco Rosi e ne ammiriamo il modo di fare cinema. La decisione di escluderlo è stata difficile tanto che volevamo creare un premio speciale per lui": così la presidente di giuria Cate Blanchett ha risposto all'ANSA sull'esclusione di Notturno dalle premiazioni. "I film italiani sono stati tutti presi in considerazione. Eravamo una giuria dal cuore aperto", ha aggiunto. (ANSA).