Venezia: una smart control room per gestione flussi in città

VENEZIA, 12 SET - Come un 'grande Fratello' di orwelliana memoria, Venezia si dota da oggi di una 'smart control room', nella nuova sede della polizia locale, al Tronchetto, nella quale confluiscono contemporaneamente tutti i dati - flusso di persone e turisti trasporti, traffico, emergenze di vario tipo - delle telecamere e dei sensori posizionati nei punti strategici. Qui arriveranno anche le segnalazione dei cittadini. I dati vengono armonizzati, trasferendo le informazioni, rappresentate sui video-wall della sala operativa, che permetteranno agli operatori di verificare eventuali esigenze di intervento in tempo reale, servendosi, in caso di necessità, anche di droni. Nella sede si coordineranno i dirigenti del Comune, della Polizia locale, delle varie società partecipate in un continuo interscambio di informazioni. Una "torre di controllo" cittadina che integra in un unico sistema di monitoraggio tutte le centrali del trasporto pubblico e il nuovo sistema di video-sorveglianza operativa, e vede protagonisti il Gruppo Tim, Insula spa e Venis Spa. che si sono occupate della parte tecnologica. L'infrastruttura sarà inoltre la base per gestione del contributo di accesso, o "tassa di sbarco", per regolamentare il flusso dei turisti che non pernotta in città, che dovrebbe essere riproposta nella primavera 2021. (ANSA).