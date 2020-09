Mes: Di Maio, non ho visto cambiare posizione del premier

FAENZA, 12 SET - Sul fronte del Mes "Io non ho visto cambiare la posizione del presidente del Consiglio. Ciò che posso dire è che noi adesso, e lo dico da ministro degli Esteri ed esponente del Movimento 5 Stelle che è la prima forza politica che tiene in piedi il Governo, dobbiamo concentrarci sullo spendere bene gli oltre 200 miliardi di euro del Recovery Fund e fare in modo di scrivere una legge di bilancio per il prossimo anno, quella di fine anno, che permetta alle imprese di pagare meno tasse e di dare più lavoro". Così, a margine di un incontro a Faenza in vista del prossimi Referndum sul taglio dei parlamentari e delle elezioni amministrative, il ministro degli Esteri, Luigi di Maio ha replicato a chi gli chiedeva un commento sulle parole del premier Giuseppe Conte che, nei giorni scorsi alla Festa dell'Unità nazionale a Modena non ha escluso un dibattito in Parlamento sul Mes. (ANSA).