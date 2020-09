Us Open: Zverev primo finalista

ROMA, 12 SET - Alexander Zverev è il primo finalista degli Us Open. Il tedesco, numero 7 del mondo, ha battuto in semifinale lo spagnolo Pablo Carreno Busta rimontando uno svantaggio di due set. Il punteggio finale è stato 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3. In finale dovrà vedersela o con l'austriaco Dominic Thiem o con il russo Daniil Medvedev.