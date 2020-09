Borsa Italiana: offerte da Deutsche e svizzeri di Six

MILANO, 11 SET - Si aggiungono nuove offerte non vincolanti per Borsa italiana : quelle di Deutsche Borse e Six , la società che gestisce la borsa di Zurigo . Ora, dopo le mosse della cordata Euronext-Cdp e gli svizzeri di Six, si deve attendere che il venditore fissi i termini per le offerte vincolanti, che gli analisti si attendono possa essere posto attorno alla metà di ottobre. (ANSA).