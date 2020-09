Conte annulla il messaggio a Domenica In

ROMA, 11 SET - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso di annullare il videomessaggio per l'inizio dell'anno scolastico che avrebbe dovuto essere trasmesso domenica nel corso della prima puntata di Domenica In, su Raiuno. L'invito era stato rivolto al premier dalla conduttrice Mara Venier, ma Conte avrebbe preferito declinare per evitare che la scuola diventi occasione di polemiche. (ANSA).