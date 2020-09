11/9: per Trump e Melania minuto silenzio su Air Force One

WASHINGTON, 11 SET - Donald Trump e la first lady Melania hanno osservato il minuto di silenzio per le vittime dell'11/9 a bordo dell'Air Force One alle 8.46 locali, quando il primo del quattro aerei dirottati da un commando di Al-Qaida colpì il Word Trade Center. La coppia era in volo per la Pennsylvania, dove parteciperà ad una cerimonia di commemorazione al memoriale eretto dove cadde il quarto aereo. (ANSA).