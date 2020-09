Rai1: Coletta, De Filippi presto ospite a Domenica In

ROMA, 11 SET - "Maria De Filippi sarà presto ospite a Domenica In. È una decisione che abbiamo preso insieme io e l'ad Salini. Quando ci sono professionisti della tv italiana come lei e Mara Venier non c'è idea di concorrenza che possa scattare". Lo ha detto questa mattina il direttore di Rai1 Stefano Coletta nel corso della presentazione della nuova edizione di Domenica In condotta per il terzo anno da Mara Venier e la cui prima puntata andrà in onda il 13 settembre. "Entrambe sono conduttrici dalla grandissima storia. Sarà l'occasione per un incontro divertente che non vedo l'ora di vedere in tv", ha proseguito. Sono dunque superate le polemiche del passato, quando la Rai aveva impedito la partecipazione della De Filippi nel 2019 al programma della Venier, lasciando amareggiate entrambe le conduttrici. Per il 25 novembre inoltre, quando la Rai trasmetterà lo speciale evento tv contro il femminicidio con Fiorella Mannoia, Sabrina Ferilli e appunto Maria De Filippi, Coletta ha annunciato anche la sicura "partecipazione straordinaria di Mara Venier, con la quale in futuro vorrei realizzare un programma di prima serata in cui sfruttare la sua capacità di essere imprevedibile". (ANSA).