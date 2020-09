Mattarella, riflettere su priorità spesa e investimenti

ROMA, 11 SET - Serve "discutere e stabilire come fare tesoro del tempo dell'emergenza, trasferendo sul nostro futuro esperienze, competenze, conoscenze acquisite. E soprattutto di avviare una riflessione ampia e libera da preconcetti su questo snodo cruciale: se sia necessario, alla luce del dramma appena vissuto, modificare paradigmi, reimpostare le priorità, anche di spesa e di investimenti". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un intervento sul Corriere della Sera in occasione della settima edizione del "tempo delle donne" . (ANSA).