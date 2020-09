Scuola: Casellati, problema che aggrava situazione giovani

ROMA, 11 SET - "Proprio i giovani, infatti, che sono stati i grandi invisibili della pandemia, vivono una situazione di disorientamento, legata alla mancanza di lavoro e di prospettive per un futuro che vedono incerto. Il problema della scuola, non ancora risolto, ha ulteriormente aggravato questa situazione". Lo afferma il presidente del Senato Elisabetta Casellati nel suo intervento alla presentazione del libro Blu dell'agenzia dei Monopoli. "In questo contesto - prosegue - assistiamo ad un incremento dei casi di dipendenza dal gioco d'azzardo. Dalle statistiche emerge infatti che i giovani disoccupati si rifugiano nel gioco quando perdono la fiducia nel futuro. Aumenta la diffusione di quel disturbo della personalità chiamato ludopatia, una vera e propria patologia sociale la cui recrudescenza rischia di inibire i risultati di contrasto al gioco illegale e alle dipendenze che pure ci sono stati". (ANSA).