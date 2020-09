Us Open, la finale sarà Azarenka-Osaka

NEW YORK, 11 SET - La finale femminile degli Us Open sarà tra la giapponese Naomi Osaka, n.9 al mondo, e la bielorussa Victoria Azarenka (n.28). La Osaka ha eliminato l'americana Jennifer Brady (n.41) per 7-6(7-1) 3-6 6-3, mentre la Azarenka è riuscita a battere l'altra statunitense Serena Williams (n.8) col punteggio di 1-6 6-3 6-3.