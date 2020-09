Ligabue, il nuovo singolo nella Rcf Arena Campovolo deserta

ROMA, 10 SET - I riflettori puntati sul palco rotondo, che inquadrato dall'alto sembra un enorme disco dorato tra i prati deserti della RCF Arena Campovolo, poi le note potenti del nuovo singolo, 'La ragazza dei tuoi sogni': Luciano Ligabue ha scelto questa insolita performance per presentare il suo nuovo brano, subito dopo il Tg1 delle 20. "Siamo qui, dove avremmo dovuto tenere la festa per i nostri trent'anni questo week end. Non abbiamo potuto farla, la faremo l'anno prossimo. Ma volevo quanto meno in questo posto farvi ascoltare la mia nuova canzone", ha detto il rocker di Correggio, immancabile giubbotto di pelle nera, prima di cantare 'La ragazza dei tuoi sogni', da venerdì 11 settembre in radio e digitale, in un mini show accompagnato dalla sua band. '30 anni in un (nuovo) giorno', l'evento in data unica per celebrare i trent'anni di carriera di Ligabue, si terrà il 19 giugno 2021: prodotto e organizzato da Riservarossa e Friends & Partners, sarà il primo grande evento che si terrà nella RCF Arena Campovolo, questo nuovo spazio creato rigorosamente ad hoc per la musica con una capienza di oltre 100.000 spettatori e una pendenza del 5% per garantire una visuale e un'acustica ottimali. Prima, a maggio 2021, Ligabue sarà impegnato con 'Europe 2020', il tour che lo vedrà protagonista nelle principali città europee. (ANSA).