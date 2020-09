Regio Torino, Rosanna Purchia commissario

TORINO, 10 SET - Il ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini ha sciolto con proprio decreto il consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Regio di Torino e ha nominato Rosanna Purchia - un lungo percorso professionale maturato in alcune delle maggiori istituzioni dello spettacolo italiano - Commissario straordinario di tale istituzione. "Auguro ogni successo a Rosanna Purchia - afferma in una nota Franceschini - nel rilancio del Regio di Torino, una prestigiosa realtà della cultura e della lirica italiana ora affidata a una valida professionalità". "Sicuramente il lavoro che attende il Commissario sarà impegnativo, non certo semplice e rappresenta un passo indispensabile al fine di assicurare all'ente lirico torinese un presente e un futuro con una base strutturale solida, su cui dare corpo a una ripartenza duratura", commentano la sindaca di Torino, Chiara Appendino, e l'assessora alla Cultura Francesca Leon, che rivolgono a Purchia non solo gli "auguri di buon lavoro", ma l'assicurazione che "la Città di Torino e il Teatro Regio sapranno garantire al Commissario straordinario la massima disponibilità e la piena collaborazione per il raggiungimento di questo obiettivo". (ANSA).