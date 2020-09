Letta, in crisi Covid sindacato riconquista ruolo e fiducia

ROMA, 10 SET - "I sindacati hanno riacquisito un ruolo e più fiducia tra i cittadini, non solo in Italia ma anche in Europa. La crisi Covid ha cambiato, dunque, il quadro. È una finestra di opportunità. Come sfruttarla? Il sindacato - complice una colpevole marginalizzazione da parte della politica di questi ultimi anni - aveva perso peso. Oggi ha la chance di contribuire a riscrivere un nuovo modello economico e sociale". Lo ha detto l'ex presidente del consiglio Enrico Letta intervenendo alla giornata inaugurale della Summer School della Scuola di Politiche da lui fondata, interloquendo con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. (ANSA).