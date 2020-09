Del Debbio, la mia tv semplice e popolare

ROMA, 10 SET - Paolo del Debbio torna in prima serata su Retequattro con "Dritto e rovescio", prima ospite Giorgia Meloni. In un'intervista all'ANSA spiega con quali prospettive inizia una stagione che si preannuncia molto complessa. "Con le stesse dell'anno scorso. Mi piacerebbe conservare il pubblico che ho e che qualcuno si interessasse ulteriormente alla mia trasmissione". "E' il pubblico che sceglie me, non il contrario - continua -. Io ho chiara la linea. Mi occupo, al di là della retorica, di far capire alla classe dirigente e alla gente i problemi che incontro per l'Italia". Il mio modo di fare tv è "semplice e popolare". "Certo che sarà complicato - sostiene -. Si parte dalla cassa integrazione, dai negozi. Mi interessa capire come si fa a riprendere l'attività economica, ad evitare lo smart working, che ritengo dannoso da tutti i punti di vista, e a mantenere le misure di sicurezza, così come indicate da virologi più moderati. Questa passione sullo smart working mi pare una follia assoluta, è tutta una costruzione della società, sempre più virtuale, che mi fa onestamente ributtare". (ANSA).