Maltempo: bomba d'acqua sul Cagliaritano, tracina un rio

CAGLIARI, 10 SET - Strade e scantinati allagati, traffico in tilt e un rio tracimato in più punti. E' il bilancio provvisorio del violento nubrigragio che si è abbattuto su Cagliari e l'hinterland, Quasi un'ora di pioggia battente, accompagnata da forti raffiche di vento: un'ondata di maltempo annunciata ieri con l'allerta rossa della Protezione civile. Paura a Capoterra, comune particolamente fragile dal punto di visto idrogeologico colpito in passato da alluvioni con vittime e danni ingenti all'intero territorio. Questa mattina il rio San Girolamo, responsabile delle vecchie inondazioni, è tracimato in più punti allagando le strade e lasciando pericolosi detriti sulle carreggiate. Molti disagi a Cagliari città. Viale Diaz, che collega il centro al litorale del Poetto, è attualmente chiuso al traffico in entrambe le direzioni perchè completamente allagato. Problemi anche in via dei Valanzani, all'altezza dell'Asse Mediano. Super lavoro per gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. (ANSA).