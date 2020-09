Iran: Rohani, vignette Charlie Hebdo sono complotto sionista

TEHERAN, 10 SET - "Dietro le caricature contro il profeta Maometto, ripubblicate dalla rivista Charlie Hebdo, ci sono i sionisti". Lo ha dichiarato il presidente iraniano Hassan Rohani, in un nuovo attacco delle autorità della Repubblica islamica alla scelta del giornale satirico francese di riproporre le vignette, che l'avevano fatto finire nel mirino dei jihadisti, in occasione dell'apertura del processo per le stragi del gennaio 2015 a Parigi. "Nella situazione attuale, i sionisti creano le basi per le offese all'islam, al profeta e agli stati musulmani, mentre ordiscono complotti nella regione e ingannano alcuni stati arabi musulmani, che dovrebbero invece essere sensibili alla questione palestinese. Il mondo - ha proseguito il capo del governo di Teheran - deve reagire ai complotti sionisti contro la Palestina e l'islam". (ANSA).