Coronavirus: Israele, record di quasi 4mila casi in 24 ore

TEL AVIV, 10 SET - Continuano a crescere i contagi in Israele: nelle ultime 24 ore, secondo il ministero della Sanità, sono stati quasi 4mila (3.904), il più alto giornaliero dall'inizio della pandemia. I casi attivi sono ora 31.769 con 474 pazienti in gravi condizioni e 133 di questi in ventilazione. In aumento anche le morti che, con 11 nuove vittime, sono arrivate in totale a 1.054. Il numero dei tamponi effettuato è molto alto: 43.455 con un tasso di contagio del 9%. Oggi si riunirà il Comitato Coronavirus del governo per decidere ulteriori restrizioni oltre a quelle già adottate nel giorni scorsi: si parla con insistenza di un lockdown nazionale in previsione delle imminenti festività ebraiche. Situazione seria anche a Gaza: secondo fonti locali, i contagi sono stati ieri 200 che hanno portato il totale a 1.422. I decessi sono ad oggi nove. (ANSA).