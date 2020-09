Segre: Casellati, auguri e grazie per impegno sulla memoria

ROMA, 10 SET - "Cara senatrice, in occasione della felice ricorrenza del tuo compleanno, desidero esprimerti i miei più sinceri auguri. In questo anniversario importante, colgo l'occasione per esprimerti, ancora una volta, la mia gratitudine per l'impegno, il coraggio e la determinazione che ogni giorno dedichi alla testimonianza, perché nessuno mai possa cadere vittima dell'indifferenza nel ricordo. La memoria è la nostra difesa, la nostra ricchezza, il filo conduttore tra passato e presente. E' una risorsa preziosa che va nutrita e preservata per costruire le fondamenta di una società solida, inclusiva, tollerante. Una società dove i giovani, ai quali tu ti rivolgi sempre con orgoglio e affetto, sono gli attori principali. Cara Liliana, tu sei stata e sarai sempre una risorsa preziosa del nostro Paese, un modello di riferimento per ciascuno di noi. Il Senato della Repubblica è orgoglioso di averti tra i suoi banchi". E' il messaggio di auguri di compleanno che la presidente del Senato Elisabetta Casellati ha rivolto in una lettera alla senatrice a vita Liliana Segre. (ANSA).