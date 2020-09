Tv:finisce era The Walking Dead, ultima stagione in 2022

NEW YORK, 09 SET - The Walking Dead sul cammino del tramonto. La serie tv sugli zombie che ha debuttato nel 2010 terminerà ufficialmente nel 2022 con l'undicesima stagione da 24 episodi. L'ultimo capitolo in realtà sarà trasmesso a cavallo tra il 2021 e 2022. A dare l'annuncio lo stesso network AMC il quale ha anche detto che la decima stagione andrà in onda a partire dal 4 ottobre, ritardata a causa della pandemia di Covid-19. I fan tuttavia non dovranno rattristarsi più di tanto perché due dei personaggi più popolari Daryl Dixon (Norman Reedus) e Carol Peletier (Melissa McBride) saranno i protagonisti di uno spin off che presumibilmente andrà in onda nel 2023. La serie ideata dal regista Frank Darabont e basata sull'omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman è ambientata in un mondo dove zombie che si nutrono di carne umana hanno perso il sopravvento sugli esseri umani. Immediatamente è divan tat un fenomeno televisivo sia per il pubblico adulto che giovane. (ANSA)