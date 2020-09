Alitalia: De Micheli, con newco salvaguardia occupazione

ROMA, 09 SET - La nuova società per l'Alitalia pubblica sarà chiamata a "predisporre e attuare dei progetti di sviluppo in grado di assicurare la competitività, attraverso nuove alleanze e partnership e salvaguardando al contempo i livelli occupazionali". Lo ha assicurato la ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli in audizione alla commissione Trasporti della Camera, annunciando che il decretro interministeriale di costituzione della nuova società è stato inviato ai ministri competenti. La newco, ha precisato, "opererà in assoluta discontinuità" rispetto alla vecchia Alitalia e lo Stato non sarà presente "a tempo illimitato". "Una volta realizzata la fase iniziale del piano industriale, - ha aggiunto la ministra - ci saranno le condizioni per poter accede sul mercato delle ompagnie aeree alla possibilità di costruire alleanze, sinergie, oltre che eventuali compartecipazioni". (ANSA).