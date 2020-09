Coronavirus: tamponi in laboratori privati in Sardegna

CAGLIARI, 09 SET - I laboratori privati accreditati della Sardegna potranno eseguire il tampone oro/rino faringeo per l'individuazione del virus Sars-Cov-2 ai cittadini che ne faranno richiesta dietro prescrizione medica. Lo ha stabilito la Giunta regionale, che, nel corso dell'ultima seduta, ha approvato le linee di indirizzo che definiscono le procedure per l'individuazione delle strutture idonee all'esecuzione dei test e gli adempimenti a cui gli stessi laboratori dovranno attenersi. I centri privati che vorranno offrire il servizio di test molecolare con tampone dovranno fare specifica manifestazione di interesse alla Regione certificando i propri requisiti e avranno l'obbligo di comunicare dati ed eventuali positività riscontrate al sistema sanitario pubblico per consentire l'attivazione di tutte le misure necessarie alle indagini epidemiologiche e di prevenzione. "Potenziamo il sistema di accertamento diagnostico sul nostro territorio a beneficio dei sardi - dice il presidente della Regione, Christian Solinas che già a maggio aveva presentato in Conferenza Stato - Regioni la proposta per estendere ai laboratori privati l'esecuzione del test molecolare - Nelle more di una risposta definitiva da Roma abbiamo deciso di intervenire e lo abbiamo fatto con criterio e buon senso. Il controllo della Sanità pubblica sull'attività diagnostica realizzata dai laboratori privati sarà preminente. Un servizio in più che sarà dato ai cittadini nella massima sicurezza". (ANSA).