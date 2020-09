Bufera procure: si dimette altro consigliere Csm

ROMA, 09 SET - Un altro consigliere del Csm si è dimesso in relazione al "caso Palamara". Si tratta di Marco Mancinetti, togato di Unicost. "Ho ricevuto pochi minuti fa la notifica dell'azione disciplinare nei miei confronti da parte della Procura generale per fatti inerenti alle attività amministrative svolte dalla precedente consiliatura, sulla base delle chat da me intrattenute con Luca Palamara - spiega lo stesso Mancinetti- Pur non essendovi alcun automatismo di legge, ho già rassegnato le mie dimissioni nelle mani del Vice Presidente del Consiglio superiore della Magistratura, per senso istituzionale e per evidenti ragioni di opportunità, nel pieno rispetto delle attività della Procura generale e nella convinzione di poter offrire ogni chiarimento nella sede competente". (ANSA).