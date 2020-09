Mattarella, pandemia allarga divario sociale-digitale

ROMA, 08 SET - "La pandemia ha allargato in molti contesti il divario sociale e digitale, rimarcando le difficoltà dei più vulnerabili. Il tema del divario non riguarda soltanto la scuola, né soltanto i giovani. L'alfabetizzazione è una sfida che impegna le diverse comunità nei confronti di tutte le generazioni. Non c'è pienezza nella libertà e nell'esercizio dei diritti senza la capacità di leggere, di scrivere, di fare calcoli". Lo afferma in una dichiarazione il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale dell'Alfabetizzazione. (ANSA).