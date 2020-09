Cinema: Penelope Cruz è Clara per Emanuele Crialese

ROMA, 08 SET - Penelope Cruz è la star del set anni Settanta del film italiano ''L'immensita," diretto da Emanuele Crialese, già acclamato dalla critica per "Respiro." E' quanto scrive Variety. 'Penelope Cruz interpreterà Clara, una madre che è "al centro di questa storia", ha detto Crialese. "L'immensità è la storia di un amore simbiotico, quello tra Clara e i suoi figli, ambientato nella Roma degli anni '70. Un mondo sospeso - continua il regista in una dichiarazione - tra quartieri in costruzione e varietà ancora in bianco e nero, nuove conquiste sociali e vecchi modelli di famiglia. Clara è un pilastro di questa storia, un archetipo che può prendere vita solo nell' incontro, artistico e umano, con la sensibilità di una grande interprete come Penelope Cruz." L'immensità è diretto da Crialese e scritto da Emanuele Crialese, Francesca Manieri e Vittorio Moroni. Prodotto da Mario Gianani con Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte del gruppo Fremantle, in co-produzione con Dimitri Rassam per Chapter 2 e con Warner Bros. Italia che ne curerà anche la distribuzione in Italia. (ANSA).