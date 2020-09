Zingaretti, giusto aderire a Mes, serve al sistema sanitario

ROMA, 07 SET - "Il Pd chiede che presto si definiscano i progetti per il Mes perché è una linea di finanziamento per la sanità che ci fa risparmiare miliardi, è molto giusta e corretta perché serve al sistema sanitario". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti al termine della Direziona del partito. "Credo che a parte le chiacchiere - ha poi proseguito Zingaretti - il centrosinistra ha salvato l'Italia. Abbiamo conquistato miliardi di euro per la nostra economia, per le imprese, ora bisogna spenderle bene: in fretta, veloci e con programmi concreti. Il Pd sarà il garante di questa grande opportunità per l'Italia. Noi non dobbiamo restaurare l'Italia che c'era, dobbiamo costruirne una nuova: più giusta, competitiva e che affronti i tanti problemi e i troppi tagli alla spesa pubblica". (ANSA).