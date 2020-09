Dl Semplificazioni: Fico, alla Camera esame troppo breve

ROMA, 07 SET - "In queste ore la commissione Affari costituzionali sta lavorando al decreto Semplificazione, approvato venerdì dal Senato. Il decreto, con tempi purtroppo eccessivamente stretti di esame, arriverà in Aula domani, mentre il voto finale è previsto per giovedì in diretta tv". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico presentando i lavori della settimana parlamentare a Montecitorio. (ANSA).