Scuola: pronta mozione Lega contro Azzolina al Senato

ROMA, 07 SET - E' pronta al Senato la mozione di sfiducia della Lega nei confronti del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, come annunciato più volte da Matteo Salvini. Come ha precisato il capogruppo del partito a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, la bozza del testo sarà ora condivisa con gli altri gruppi parlamentari del centrodestra, Forza Italia e Fratelli d'Italia, per arrivare a una versione definitiva e quindi al deposito a Palazzo Madama. (ANSA).