Regionali:Salvini, voto locale non c'entra con governo

BRINDISI, 07 SET - "In democrazia decidono i cittadini, voteranno in sette regioni, saranno voti fondamentali, belli, positivi, di cambiamento, però per queste regioni. Sarà un voto dei toscani per i toscani, dei pugliesi per i pugliesi, e dei veneti per i veneti, il governo non c'entra nulla. Io contesto al governo litigiosità e incapacità". Lo ha detto il leader della lega, Matteo Salvini in un lido a Brindisi, per il tour elettorale, rispondendo alle domande dei giornalisti che gli chiedevano delle eventuali ripercussioni dell'esito delle elezioni regionali sulla tenuta del governo. (ANSA).