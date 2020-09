Zingaretti, Pd a governo solo se fa cose utili

ROMA, 07 SET - "Noi non stiamo al governo a tutti i costi, ci stiamo finché il governo fa cose utili al Paese. Nel momento in cui la Repubblica dovesse entrare in una situazione involutiva, l'impegno del Pd sarebbe inutile. Ma io non credo che siamo in questa situazione, credo anzi che le sfide che abbiamo davanti aprano nuove possibilità". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti alla Direzione nazionale del partito. (ANSA).