Arturo Lorenzoni ricoverato in malattie infettive

VENEZIA, 06 SET - "Ho avuto oggi un calo di pressione legato alla presenza del Coronavirus. I medici hanno ritenuto opportuno ricoverarmi nel reparto di malattie infettive per procedere con vari accertamenti. L'ossigenazione è buona, la temperatura è scesa, e nelle prossime ore si procederà con una serie di controlli per escludere ogni altra complicazione". Lo fa sapere Arturo Lorenzoni, candidato presidente del centro sinistra in Veneto, dall'ospedale di Padova, dove è in osservazione. (ANSA).